Пандемия коронавируса может продлиться еще 5 лет, – главный санврач Украины

Пандемия COVID-19 может закончиться через пять лет / УНИАН

Пандемия коронавируса COVID-19 точно не закончится в 2021-м году, она может продлиться еще от двух до пяти лет. Такой прогноз дал главный санврач Украины и замглавы Минздрава Игорь Кузин.

"В этом году это (пандемия – Ред.) точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины", – заявил главный санврач в интервью BBC News Україна.

Замглавы Минздрава считает, что пандемия закончится после того, как будет выработана общая мировая профилактика в виде лечения или универсальной прививки. В то же время он подчеркнул, что люди будут вынуждены носить маски еще довольно долго – "возможно, до последних дней преодоления пандемии в мире".

"Маски – довольно эффективное профилактическое средство против всей группы острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", – пояснил Кузин.

Ранее Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться против коронавируса, чтобы избежать нового локдауна осенью. Как говорит глава Минздрава, школы в Украине в новом учебном году закрывать не планируют, даже в случае значительного распространения коронавируса и попадании региона в "оранжевую" или "красную" зоны карантина

Впрочем, речь идет лишь о том, где 80% учителей будут вакцинированы против коронавируса. Такие же правила будут действовать и для учреждений культуры. Сейчас в Украине есть 6 млн доз вакцин разных производителей. Поэтому глава Минздрава призывает украинцев вакцинироваться против коронавируса и обезопасить себя от тяжелого течения и смерти.