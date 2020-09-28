"Папа, ты живой?": опубликована переписка дочери с погибшим штурманом Ан-26

Место крушения Ан-26 под Харьковом / Reuters

За несколько минут до катастрофа Ан-26 в Харьковской области погибший в крушении самолета штурман Алексей Остапенко переписывался в мессенджере с 7-летней дочерью.

Об этом рассказала супруга офицера Елена Остапенко в комментарии ТСН.

Она показала переписку, в которой девочка писала отцу, что волнуется за него, а уже после авиакатастрофы спросила: "Папа, ты живой? Тут упал самолет".

Вдова военного рассказывает, что девочка "будто предчувствовала" смерть отца, и успокаивала маму, даже когда уже пошли первые новости про катастрофу.

"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в это момент", — сказала супруга погибшего.

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Елена опасается, что виновными в авиакатастрофе могу признать членов экипажа.

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Напомним, ранее сообщалось, что авиационные эксперты начали расшифровывать бортовые самописцы с военного самолета Ан-26.

Процесс их дешифровки ориентировочно продлится 3-5 дней.