"Папа, ты живой?": опубликована переписка дочери с погибшим штурманом Ан-26

Вдова военного рассказывает, что девочка "будто предчувствовала" смерть.
За несколько минут до катастрофа Ан-26 в Харьковской области погибший в крушении самолета штурман Алексей Остапенко переписывался в мессенджере с 7-летней дочерью.
Об этом рассказала супруга офицера Елена Остапенко в комментарии ТСН.
Она показала переписку, в которой девочка писала отцу, что волнуется за него, а уже после авиакатастрофы спросила: "Папа, ты живой? Тут упал самолет".
Вдова военного рассказывает, что девочка "будто предчувствовала" смерть отца, и успокаивала маму, даже когда уже пошли первые новости про катастрофу.
"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в это момент", — сказала супруга погибшего.
Елена опасается, что виновными в авиакатастрофе могу признать членов экипажа.
Читайте также"На полетах экономили": в летном университете рассказали о разбившемся Ан-26
Напомним, ранее сообщалось, что авиационные эксперты начали расшифровывать бортовые самописцы с военного самолета Ан-26.
Процесс их дешифровки ориентировочно продлится 3-5 дней.
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.