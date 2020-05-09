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"Идиотизм и дебильные законы": украинский телеканал "декоммунизировал" парад в Минске

9 мая 2020, 21:14

На экране закрывались плашкой красные флаги и изображения советских наград.

В Минске состоялся военный парад / Скриншот

В субботу, 9 мая, телеканал КРТ показал трансляцию военного парада в Минске, посвященного празднованию 75-летия победы.

При этом на протяжении всей программы закрывались любые красные флаги и изображения советских наград специальной плашкой "Изображение цензурировано".

По словам журналиста КРТ Дмитрия Васильца, такой поступок объясняется желанием продемонстрировать "идиотизм и дебильные украинские законы".

Он добавил, что тем самым канал решил показать, что украинский закон о декоммунизации — "это театр абсурда".

/ Скриншот

Обратим внимание. что в 2017 году суд в Житомирской области признал Дмитрия Васильца и жителя Бердичева Евгения Тимонина виновными в содействии террористической организации и приговорил их к девяти годам лишения свободы.

Осужденные были взяты под стражу 25 ноября 2015 года. В июне-июле 2014 года они выехали в подконтрольный "ДНР" Донецк. Также они доставляли оборудование, предоставляли консультации и практическую помощь представителям телеканала Новороссия ТВ.

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Напомним, военный парад к 75-летию Победы, который прошел в субботу в Минске, стал единственным на территории бывшего Советского Союза, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед началом парада.

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