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Партнер Северного потока-2 временно отказался от закупки газа из США

22 октября 2020, 20:11

Сделку мог притормозить экологический вред.

Северный поток-2
Партнер Северного потока-2 притормозил покупку американского газа / Reuters

Компания из Франции Engie, которая тесно сотрудничает с Газпромом по строительству газопровода Северный поток-2, временно отказалась подписывать контракт стоимостью семь миллиардов долларов на покупку сжиженного природного газа у американской NextDecade.

Как передает Bloomberg, французы владеют 23,6 процента акций компании, и они попросили ее еще раз оценить сделку из-за экологических опасений, а также изучить проект более детально.

Уточняется, что соглашение рассчитано до 2045 года, для него планировали построить терминал в Техасе. Газ собирались добывать методом гидроразрыва, который считается экологически вредным. Эти риски и послужили причиной приостановки сделки.

Накануне экологическая группа Les Amis de la Terre France призвала Engie отказаться от контракта с NextDecade. Эксперты отмечали, что сланцевый газ нанесет экологии непоправимый вред.

Как известно, США начали экспорт СПГ в 2016 году и сейчас активно ищут партнеров для развития своего производства, при этом страны Европы ставят в приоритет. В частности, администрация президента Трампа настаивает, что американский газ может стать альтернативой российскому. Среди прочего, еще и поэтому Белый дом активно выступает против строительства и запуска Северного потока-2.

Позиция США по Северному потоку-2

  • США выступают категорически против строительства и реализации российского энергетического проекта Северный поток-2. Американский Конгресс одобрил оборонный бюджет на 2021 год, который включает пункты об ужесточении санкций против Турецкого потока и Северного потока-2.

  • Летом в Вашингтоне заявляли, что Америка не допустит окончания строительства Северного потока-2 и будет вводить санкции против компаний, которые опосредованно участвуют в реализации проекта.

  • Позиция США не позволяет завершить процесс строительства газопровода. Американские власти обещают приложить максимум усилий для того, чтобы СП-2 так и не был реализован.

  • 20 октября США расширили санкции против компаний, связанных со строительством Северного потока-2. Ограничения будут касаться не только юридических лиц, напрямую связанных с проектом, но и компаний, предоставляющих различные услуги, связанные со строительством и реализацией газопровода.

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