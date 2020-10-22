Партнер Северного потока-2 временно отказался от закупки газа из США

Партнер Северного потока-2 притормозил покупку американского газа / Reuters

Компания из Франции Engie, которая тесно сотрудничает с Газпромом по строительству газопровода Северный поток-2, временно отказалась подписывать контракт стоимостью семь миллиардов долларов на покупку сжиженного природного газа у американской NextDecade.

Как передает Bloomberg, французы владеют 23,6 процента акций компании, и они попросили ее еще раз оценить сделку из-за экологических опасений, а также изучить проект более детально.

Уточняется, что соглашение рассчитано до 2045 года, для него планировали построить терминал в Техасе. Газ собирались добывать методом гидроразрыва, который считается экологически вредным. Эти риски и послужили причиной приостановки сделки.

Накануне экологическая группа Les Amis de la Terre France призвала Engie отказаться от контракта с NextDecade. Эксперты отмечали, что сланцевый газ нанесет экологии непоправимый вред.

Как известно, США начали экспорт СПГ в 2016 году и сейчас активно ищут партнеров для развития своего производства, при этом страны Европы ставят в приоритет. В частности, администрация президента Трампа настаивает, что американский газ может стать альтернативой российскому. Среди прочего, еще и поэтому Белый дом активно выступает против строительства и запуска Северного потока-2.

Позиция США по Северному потоку-2