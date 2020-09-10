Парубий похвастался разгромом украинцами "вечно жадных московитов"

Андрей Парубий / УНИАН

Андрей Парубий, бывший спикер Верховной Рады VIII созыва, а ныне ‒ депутат от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) рассказал о том, как "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Московского царства в битве под Оршей, которая прошла более пятисот лет назад ‒ 8 сентября 1514 года.

Об этом нардеп написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Парубий, победа в этом сражении под Оршей была "общей и великой", она "запечатлена в истории".

"Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами", — написал он.

К слову, Битва под Оршей случилась во время русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского.

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