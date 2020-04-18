Выяснилось, когда Благодатный огонь доставят в Украину

УПЦ МП доставит в Украину Благодатный огонь из Иерусалима / Фото REUTERS

Сегодня в Иерусалиме произошло чудо - в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Делегация ЦПЦ МП доставит огонь в Украину.

В этом году из-за коронавируса схождение Благодатного огня прошло с ограниченным количеством участников и без паломников.

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"После схождения Благодатного огня была зажжена лампада, которую представители Иерусалимской патриархии в сопровождении полиции доставили в аэропорт Бен-Гурион и передали представителям канонической церкви в Украине - официальной делегации УПЦ, которая не покидала борт самолета, выполняя карантинные меры Израиля", - сообщили в УПЦ.

Сразу после прибытия в аэропорт Борисполь Благодатный огонь доставят в Свято-Воскресенский (Афганский) храм. Там его получат представители епархий УПЦ и отвезут в храмы по всей Украине.

Пасха в Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал найти позитив во время пребывания на карантине из-за коронавируса COVID-19. Проведение массовых праздничных богослужений запрещено. Поэтому всем на праздник лучше остаться дома.

Также Главред писал, на каких телеканалах и во сколько можно будет посмотреть церковное богослужение в ночь на 19 апреля.