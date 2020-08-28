"Патриоты пересеклись с титушней Кивы": Билецкий раскрыл причину нападения на бус

Андрей Билецкий узнал причину нападения на бус, в котором ехали соратники Ильи Кивы / hk.npu.gov.ua

Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий сообщил, что нападение на бус под Харьковом, в котором ехали соратники народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы – члены общественного движения Патриоты – За Жизнь, произошло после ссоры.

На трассе неизвестные патриоты пересеклись с "титушней" Кивы, и они "немного поссорились", рассказал Билецкий в видеоролике, размещенном на его канале в YouTube.

По мнению Билецкого, патриоты отреагировали на бездеятельность украинских спецслужб и МВД, поскольку помнят "подобные пророссийские отряды".

"... говорят, что... неизвестные патриоты пересеклись на трассе Киев – Харьков с титушней Ильи Кивы и, скажем так, немного поссорились. Ничего там серьезного, как мы уже теперь знаем, не произошло, да, несколько там с синяками ... Кивыных орлов попало в больницу…", – отметил лидер Нацкорпуса.

Ранее сообщалось, что 27 августа в районе Люботина Харьковской области напали на микроавтобус, в котором ехали соратники Ильи Кивы, пострадали три человека. Позже на Харьковщине задержали группу подозреваемых в нападении на бус.