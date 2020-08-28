Пауза в отношениях: Минск резко ответил на решение Киева

Минск ответил на заявление Киева / ej.by

В МИД Беларуси прокомментировали заявление официального Киева о "паузе" в украинско-белорусских отношениях.

В заявлении МИД Беларуси говорится о том, что ответственность за возможные последствия приостановки контактов Киева и Минска полностью лежит на украинской стороне как инициаторе этой паузы.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах. Со своей стороны, готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный и братский нам народ", — говорится в сообщении.

В МИД Беларуси отметили, что МИД Украины якобы противоречит само себе.

Читайте также"Рука не дрогнет": Лукашенко назвал условия для ввода войск РФ в Беларусь"Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности в Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне.

Как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем было недвусмысленно заявлено Министром иностранных дел Украины в ходе брифинга 28 августа. На наш взгляд, это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, несмотря на то, что наши страны связывают, как было все-таки отмечено главой МИД Украины, глубокие отношения на всех уровнях, диктуемые прежде всего соображениями добрососедства и кровного родства". - добавили в МИД Беларуси.

Напомним, ранее в МИД Украины сделали заявление, согласно которому Киев принял решение отозвать посла в республике Беларусь Игоря Кизима для проведения консультаций.

Украинская сторона намерена пересмотреть дипломатические отношения с Беларусью по причине выдачи Минском боевиков ЧВК Вагнера Москве и негативных заявлений Лукашенко в адрес Украины.