Климкин предрек провокации и эскалацию на Донбассе после 1 июля

Климкин предрек эскалацию на Донбассе / УНИАН

После голосования за изменения в Конституцию России 1 июля, которые, в частности, позволят Владимиру Путину опять избираться в президенты, могут быть и провокации, и эскалация, причем не только на Донбассе, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом Павел Климкин рассказал в интервью Обозревателю.

"Мы должны быть готовы. Я считаю, что после голосования за изменения в Конституцию 1 июля могут быть и провокации, и эскалация. Причем не только на Донбассе. Они будут сознательно смотреть, могут ли создавать поводы. Это может быть на религиозной почве или что-то другое, последовательность каких-то случаев. Они очень хорошо знают, как это делать", - сказал Климкин.

По его словам, сейчас мы вступаем в очень опасный период.

"Трудно сказать, сколько он продлится, но до конца этого года точно. Он связан с тем, что Путин будет внимательно смотреть на американскую президентскую кампанию, на то, как Евросоюз выйдет из пандемии, и захочет поднимать ставки", - убежден политик.

По мнению Климкина, Путин прекрасно понимает, какова бы ни была администрация в Вашингтоне, он с ней будет торговаться.

"У него много вопросов, не только Украина. А торговаться лучше, когда ты поднимаешь ставки", - добавил он.

Читайте также"Обнуление Путина": Климкин назвал сигналом для России новый статус Украины в НАТОНапомним, ранее президент России Владимир Путин, который намерен внести поправки в Конституцию РФ и обнулись свои президентские сроки, открыто заявил о желании баллотироваться на очередной президентский срок и не заниматься поисками преемника.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", — сказал он в интервью телеканалу Россия 1.