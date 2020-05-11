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Климкин заявил, что Россия не имеет права праздновать День победы

11 мая 2020, 08:52

Россия потеряла право на этот праздник, начав войну против Украины, убежден Климкин.

Климкин
Климкин заявил, что Россия не имеет права праздновать День победы / УНИАН

У России нет морального права праздновать День Победы над нацизмом, громогласно заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин, который ранее спрогнозировал планы Путина на осень.

По словам Климкина, европейская и украинская традиция "воспринимает войну такой, какая она была", и основана на принципе "никогда снова".

"Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник... Россия использует этот день для того, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель", — высказался бывший министр в эфире украинского телеканала "Эспрессо ТВ".

Он также призвал "не поддаваться на московские провокации с историей" и выиграть "историческую войну" с Россией.

В то же время на своей странице в Фейсбуке Климкин добавил, Россия потеряла право на этот праздник, начав войну против Украины.

"Она потеряла моральное право на этот праздник, начав войну против Украины. Главный принцип осознания уроков Второй Мировой - НикогдаСнова - именно его Россия разрушила до основания", - подчеркнул он.

Читайте также"Все по приколу": Путин на самом деле хочет возглавить не Россию – КлимкинНапомним, в марте бывший глава украинского МИД Павел Климкин рассказал, как проучить Путина на 9 мая. По его словам, Украина должна настоять на том, чтобы приглашенные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на парад 9 мая лидеры посетили Киев. Он уточнил, что Украина и вся Европа отмечают День победы над нацизмом 8 мая, поэтому такой вариант возможен.

Климкин отметил, что Путин попытается заключить закулисную договоренность по Украине с западными лидерами, если те приедут в Москву.

Павел Климкин новости Украины День победы
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