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"Хуже, чем в 2008": Аваков выложил фото жутких паводков на Западе Украины

Главный полицейский страны пребывает сейчас на месте наводнений вместе с премьером Денисом Шмыгалем.

24 июня 2020, 12:14
Наводнение на Западе Украины
Наводнение на Западе Украины / twitter.com/AvakovArsen

Руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, который в среду, 24 июня 2020 года, в связи с наводнением в западных регионах страны вместе с премьером Денисом Шмыгалем отправился туда с экстренно поездкой, выложил в сеть снимки жутких последствий паводка.

Фото министр выложил на свою страницу в сервисе микроблогов Twitter.

По словам Авакова, масштабы стихийного бедствия, в результате которого подтопленными оказались сотни населенных пунктов в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях, намного крупнее, чем от паводков в 2008 году.

  • Наводнение на Западе Украины twitter.com/AvakovArsen
  • Наводнение на Западе Украины twitter.com/AvakovArsen
  • Наводнение на Западе Украины twitter.com/AvakovArsen
  • Наводнение на Западе Украины twitter.com/AvakovArsen
  • Наводнение на Западе Украины twitter.com/AvakovArsen

Напомним, утром в среду, 24 июня 2020 года, руководитель Кабмина Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область по причине непогоды в области. Он намерен координировать деятельность органов власти в преодолении последствий паводков. В ночь со вторник на среду в западных областях прошли сильные ливни и был объявлен красный уровень опасности.

По данным ГСЧС, всего было подтоплено 197 населенных пунктов (в Ивано-Франковской области - 165, Черновицкой - 18, Львовской - 8, Закарпатской - 3).

новости Украины Денис Шмыгаль Кабмина паводок
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