Эколог: в предгорьях украинских Карпат срублено 70% леса, в горах – 50%

Эколог назвал причину паводков на Прикарпатье / УНИАН

Паводки в Карпатах возникли из-за массовой вырубки лесов ("лесоцида"). Когда вода падает на оголенную наклонную плоскость гор, она скатывается в реки, реки быстро выходят из берегов и все уничтожают вокруг. Когда вода попадает на лес (а лес – это деревья, мох, папоротники, мертвая древесина), она, как губкой, впитывается и задерживается. Во втором случае вероятность паводков минимальна, а таких губительных, как нынешний – нулевая.

Об этом во время чата га Главреде рассказал Директор Киевского эколого-культурного центра, эколог, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.

"Практически все европейские страны, имеющие лес в горах, берегут его и очень мало рубят. Например, в Альпах Италия, Франция, Швейцария, и Австрия за последние 15 лет срубили 1,7% горного леса, Франция и Испания в Пиренеях срубили 1,3%, Грузия на Кавказе – 0,2%, наши соседи поляки срубили 2,2%, румыны – 3,7%. Только мы вырубили в украинских Карпатах 9-11% леса за 15 лет", - объяснил эксперт.

По словам Борейко, в предгорьях украинских Карпат срублено 70% леса, а в самих горах – 50%. Поэтому мы и имеем эту катастрофу.

"И никакие изменения климата тут не виновны. Такие катастрофы у нас начались с 50-х годов прошлого столетия, когда начали варварски рубить Карпаты", - особо отметил эколог.

Борейко обратил внимание на то, что власти ничего не сделали для того, чтобы ситуация изменилась.

"В конце октября прошлого года президент Зеленский подписал разработанный экологами (я тоже принимал участие) закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону". Этим законом Кабмин в течение трех месяцев был обязан привести своих подзаконные акты о рубках в соответствие закону. Прошло уже почти полгода, но ничего не сделано. Вот вам и отношение правительства к проблемам рубок в Карпатах. Поэтому мы подали в суд на Кабмин Украины, обвинив его в бездействии, и 15 июля в Окружном административном суде Киева состоится первое заседание", - подытожил эколог.

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