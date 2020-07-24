В Минздраве рассказали, необходимо ли сдавать тест на коронавирус при полетах по стране

В Минздраве рассказали, необходимо ли сдавать тест на коронавирус на внутренних рейсах/ УНИАН

Руководство Министерства здравоохранения не станет устанавливать обязательно требование по прохождению ПЦР-тестов на китайский коронавирус ‒ для тех людей, кто будет путешествовать на самолетах по Украине.

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление министра Максима Степанова.

"Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. У нас есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование ", — рассказал руководитель Минздрава.

Напомним, ранее в Кабмине продлили до 31 августа 2020 года коронавирусный адаптивный карантин. Однако он будет работать по новым принципам. Теперь регионы страны поделят на четыре зоны. В зависимости от эпидемической ситуации регионы Украины будут относить к зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне.

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До этого главный санитарный врач Виктор Ляшко и заместитель министра здравоохранения заявлял ‒ Украина справится с эпидемией коронавируса, поскольку ситуация в ней не дотягивает до проблем с Covid-19 на уровне США или Бразилии.