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Премьер рассказал, как пенсионеры в Украине смогут получать две пенсии

22 апреля 2020, 21:42

Выплаты будут начисляться по двум системам.

Шмыгаль
Шмыгаль в будущем обещает украинским пенсионерам по две пенсии / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в скором будущем пенсии украинским пенсионерам будут платить по смешанной системе, поэтому граждане после выхода на заслуженный отдых смогут получать две пенсии одновременно.

В интервью РБК-Украина глава правительства рассказал о наработках в пенсионной реформе, которой сейчас занимается Министерство социальной политики.

По словам премьера, в Кабмине готовятся к масштабному внедрению страховой системы в пенсионных начислениях, однако полная отмена уже существующей системы пока не планируется.

Шмыгаль отметил, что Украина будет перенимать опыт других стран, в которых страховая система успешно работает. Как показывает практика, помимо отчислений от зарплаты всех граждан в Пенсионный фонд, каждый человек может самостоятельно откладывать определенную сумму лично себе на пенсию.

Читайте также"16 тысяч семье хватит": Шмыгаль рассказал, как украинцам выживать на карантинеОднако основная часть пенсий будет выплачиваться по прежней, солидарной системе. Страховое накопление станет полезным бонусом. Снимать эти средства можно будет, как сразу одной суммой, так и постепенно, по мере необходимости.

Впрочем, подчеркнул премьер, это долгосрочная перспектива, а сейчас правительство будет планировать бюджетную поддержку пенсионеров. В частности, граждане старше 80 лет получат по 500 гривен прибавки к пенсии, также будет выплачена так называемая карантинная тысяча гривен. В мае правительство намерено провести индексацию пенсионных выплат.

Как ранее сообщалось, Кабмин все-таки решил порадовать украинских граждан и повысить пенсии с 1 мая нынешнего года.

Также напомним, в связи с введением в Украине с 12 марта карантина и просьбой работать из дома Кабинет министров Украины также планирует выделить получателям субсидий дополнительно около 300 гривен на оплату коммунальных услуг.

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