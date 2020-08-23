Пенсии в Украине: кому из украинцев скоро повысят пенсии

Кому из украинцев скоро повысят пенсии / УНИАН

В Украине с 1 сентября 2020 года планируется увеличение пенсионных выплат у нескольких категорий граждан.

Об этом заявил в эфире украинского телевидения советник министра социальной политики Николай Шамбир.

По словам чиновника, в первую очередь повышение коснется тех, кто на данный момент получает минимальные пенсии.

Как объяснил Шамбир, с 1 сентября 2020 года в Украине планируется повышение минимальной заработной платы, а это приведет к увеличению пенсий у 1,5 млн пенсионеров, которые получают минимальные выплаты.

"Сумма будет небольшая, и охваченное количество людей небольшое. Где-то на 1,5 млн пенсионеров повлияет повышение заработной платы. Минимальная зарплата 4723 гривен с сентября будет 5000 грн. Если примет это Верховная Рада, на 40% от минимальной зарплаты будет минимальная пенсия для лиц, имеющих 65 лет", ‒ рассказал чиновник.

Шамбир также отметил ‒ практически все пенсии в Украине в ближайшее время подлежат повышению. Кроме пенсий военных, ветеранов МВД и других силовых ведомств, поскольку пенсионные выплаты для этих категорий населения в 2020-м уже увеличивались – с января.

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Напомним, ранее в Кабминеи заявлял - уже в 2021-м планируется повышение минимальных пенсий. Украинцы в возрасте от 60 до 65 лет при наличии стажа могут рассчитывать на рост социальных выплат в январе или июле следующего года.