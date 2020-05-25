Шмыгаль анонсировал введение накопительной пенсионной системы / УНИАН

Накопительный уровень пенсионной системы в Украине могут ввести до 2021 года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее рассказал, как власти решат проблему с тестами на коронавирус.

"Для нас это неизбежность - двигаться к пенсионной системе с накопительными фондами… Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 года это вполне реально ввести", - заявил Шмыгаль в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По словам главы Кабмина, накопительная система - это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватную нагрузку.

"Обсуждается следующий вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека; еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн", - заявил Шмыгаль.

Также премьер заявил, что будет три варианта забрать деньги. В частности, первый - при достижении пенсионного возраста получи всю сумму и делай, что хочешь, второй - рассрочка выплат на 5-10 лет, третий - пожизненное содержание.

"Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может докладывать сам человек", - уточнил премьер-министр.

Читайте такжеВ Раде провалили закон о досрочном выходе украинок на пенсиюНапомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила о необходимости введения в Украине накопительной пенсионной системы, которая будет реализована за счет сотрудника предприятия и работодателя.

По ее словам, накопления должны быть доступны для населения. Она добавила, что такая инициатива позволит вывести из тени занятость в стране.

"Нам необходимо ввести накопительную систему с посильными взносами, которые будут платить работник и работодатель. Дополнительно такая система будет способствовать детенизации занятости. Достичь успеха можно только в рамках тесного диалога между государством и сторонами работников и работодателей, мы должны найти баланс интересов", — сказала она.