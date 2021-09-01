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Перед 1 сентября коронавирус в Украине подцепили более 2 тыс. человек, 153 из них - дети

1 сентября 2021, 08:21
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Столица традиционно лидирует по числу выявленных больных COVID-19 за сутки. На втором месте - Харьковская область, на третьем - Донецкая.

Коронавирус, люди
Коронавирусом в Киеве заболели еще 268 человек / УНИАН

По состоянию на утро среды, 1 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2075 жителей страны. В том числе заболели 153 ребенка и 52 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 874 человека; летальных случаев - 44; выздоровели 925 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 288 371 человек;
  • выздоровели - 2 208 865 человек;
  • летальных исходов - 53 833;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 008 463.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро вторника, 31 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 356 жителей страны. Были госпитализированы 470 человек; летальных случаев - 51; выздоровели 1 257 человек.

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В Ивано-Франковске отделения реанимации переполнены людьми, которые больны коронавирусом, а по городу выстраиваются очереди из машин скорой помощи с новыми заболевшими.

Главный врач диагностического центра во Львове Тарас Жиравецкий заявил, что сегодня в Украине наблюдается небольшой "шторм" инфицирований людей коронавирусом. Ему можно присвоить два-три балла.

Мониторинговый список Всемирной организации здравоохранения пополнился новым штаммом коронавируса под именем Мю. Этот вариант впервые обнаружили на территории Колумбии.

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