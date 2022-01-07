Перед смертью изнасиловали и пытались сжечь: под Днепром нашли обнаженное тело женщины

Предполагаемого убийцу женщины уже задержали / УНИАН

На Днепропетровщине обнаружили тело 29-летней женщины. По предварительной информации перед смертью ее изнасиловали, а тело пытались сжечь.

Труп обнаружили возле вокзала в Апостолово, пишет "Информатор".

На ее теле насчитали 12 ножевых ранений в районе груди, шеи и лица. Предполагают, что умершую также изнасиловали.

Предварительно известно, что компания товарищей распивала алкоголь. Во время "мероприятия" возник конфликт. Как именно он перерос в убийство, пока неясно. По горячим следам задержали 29-летнего подозреваемого. С ним сейчас работают правоохранители. Личность убитой установили. Она 29-летняя жительница Апостолово.

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