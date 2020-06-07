Передача пенсии по наследству в Украине: эксперт объяснил, в чем преимущество

Украина готовится к пенсионной реформе / УНИАН

Уже с 1 января 2021 года Украина начинает переход на новую пенсионную систему. Если Рада примет законопроект № 2683, то украинцы уже в ближайшем будущем будут получать две пенсии – солидарную и накопительную.

В процессе постепенного перехода к накопительной пенсионной системе Украина должна стремиться к тому, чтобы в государстве была реализована программа передачи пенсии по наследству, заявил инвестбанкир Тарас Козак в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, солидарная пенсионная система стала фактически провальной и не может обеспечить людей достойной пенсией. Поэтому Украина должна идти по пути цивилизованного мира и реализовывать накопительную систему, в рамках который человек работает и отдает часть своих доходов на собственный счет.

Если человек не доживает до пенсионного возраста, то выплаты наследуются его родственниками, чего нет в солидарной пенсионной системе – деньги попросту исчезают.

"Когда уходит на пенсию — начинает пользоваться этими средствами. Если вдруг гражданин не дожил, то, в отличие от солидарной пенсии, которая исчезает, эти средства переходят по наследству" – добавил Козак.

Напомним, с 1 января 2021 года Украина планирует запустить постепенный переход на накопительную пенсионную систему, в результате чего украинцы будут получать две пенсии одновременно.