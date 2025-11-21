Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Переговоры Зеленского с Трампом: в Sky News узнали сроки и тему обсуждения

Алексей Тесля
21 ноября 2025, 14:51
109
Украинский президент проконсультируется с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.
Трамп, Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут переговоры / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное:

  • Зеленский и Трамп обсудят предложенный США мирный план
  • Украинский президент проконсультируется с европейскими лидерами

У президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится телефонный разговор на следующей неделе.

Стороны обсудят предложенный США мирный план, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

видео дня

Перед этим украинский президент проконсультируется с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Отмечается, что этот план, скорее всего, встретит сопротивление со стороны Европы: по информации источников, предложение было подвергнуто резкой критике во время вчерашней встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Подчеркивается, что особенно острые возражения прозвучали со стороны Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии.

Источники в ЕС также подтвердили, что сообщение о брифинге США для послов ЕС в Киеве состоится сегодня около обеда.

Мирный план США: мнение эксперта

Политический аналитик Александр Кочетков отметил, что так называемый "секретный план" США по завершению войны, который в последние дни активно распространяют СМИ, на самом деле не является ни новым, ни тайным. По его словам, все его основные положения были известны ещё со времени стамбульских переговоров весной 2022 года и не содержат ничего неожиданного.

Мирный план США - новости по теме

Напомним, ранее США поставили Киеву ультиматум по мирному соглашению. Вашингтон установил жесткие временные рамки для переговорного процесса.

Ранее Рустем Умеров назвал главные условия Украины. Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию, подчеркнул Рустем Умеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Больше новостей:

Об источнике: Sky News

Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Одессе прогремел взрыв в здании ТЦК: есть погибший

В Одессе прогремел взрыв в здании ТЦК: есть погибший

15:51Украина
Три дня ждал под руинами в Тернополе: найдены тела детей и жены мужчины, который выжил

Три дня ждал под руинами в Тернополе: найдены тела детей и жены мужчины, который выжил

15:35Украина
США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны

15:30Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвинения

"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвинения

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на голову

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на голову

Гороскоп на декабрь 2025: кому "светят" тайны, деньги и судьбоносные встречи

Гороскоп на декабрь 2025: кому "светят" тайны, деньги и судьбоносные встречи

Последние новости

16:31

Пьет уже на улице: потрепанную Бритни Спирс в странном виде засняли папарацци

16:28

Притягивают болезни и нечистую силу: какие популярные растения нельзя приносить в дом

16:15

В какие дни рождаются уверенные в себе и сильные духом люди - три даты

16:08

Путинист Киркоров отказался от важного лечения — что с ним случилось

15:51

В Одессе прогремел взрыв в здании ТЦК: есть погибший

Это конец, Россию выкидывают с нефтяного рынка: Загородний – о начале "веселья" в РФ в 2026 годуЭто конец, Россию выкидывают с нефтяного рынка: Загородний – о начале «веселья» в РФ в 2026 году
15:36

"Я поражена": Ирина Билык встретилась с Залужным в Лондоне

15:35

Три дня ждал под руинами в Тернополе: найдены тела детей и жены мужчины, который выжилФотоВидео

15:30

Скоро будет на вес золота: в Украине неуклонно дорожает один продукт

15:30

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны

Реклама
15:27

В вещах из секонд-хенда кроется множество опасностей: как легко провести дезинфекцию

15:12

ВСК пыталась принудительно доставить в Верховную Раду руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова, который игнорирует все вызовы

15:12

"Станет известно": Анита Луценко намекнула на разрыв отношений

15:07

ЕС и Украина отвергли ключевые требования мирного плана США - Bloomberg

14:58

Порошенко требует новое Правительство и себя Премьером, иначе будет срывать бюджет-2026 и переговоры, - эксперт

14:53

РФ уже готова к ударам: когда будет новый массированный обстрел

14:51

Переговоры Зеленского с Трампом: в Sky News узнали сроки и тему обсуждения

14:49

Снег, мороз и метели: в каких областях резко ухудшится погода

14:23

Самая вкусная намазка из сала к борщу из трех ингредиентов: рецепт пятиминутка

14:12

Блюдо, которым в своих письмах восхищался Шевченко: рецепт гречневых вареников с творогомВидео

14:11

Возможный любовник Денисенко засветился с ней в новой роли — детали

Реклама
14:07

Трудно с тобой: Джанабаева показала, как ссорится с МеладзеВидео

14:04

Слова "підодіяльник" и "підковдра" стоит забыть - правильные украинские названияВидео

14:03

Люди, родившиеся в эти три месяца, обладают редким даром успокаивать

13:51

Переговоры о мирном соглашении: Умеров назвал главные условия Украины

13:49

Эксперт по энергетике объяснил, почему графики отключений света так часто меняются

13:27

Неожиданный скачок: в Украине цена на популярный продукт превысила 600 гривен

13:11

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке пингвина в очках за 31 секунду

12:55

Враг уничтожен: у ВСУ важный успех на критическом направлении под Покровском

12:54

Продавал Биг-Бен и Белый дом за недорого: история афериста, которому верили наивные богачиВидео

12:52

Назад в СССР: из-за проблем Россия с 2026 года может перейти на карточную систему

12:34

Маме по плечо: Фреймут вывела в свет резко повзрослевшую младшую дочьВидео

12:33

На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные

12:31

Десятки дронов налетели на Одессу: "Шахеды" падают на домаВидео

12:07

"Украина сама себя уничтожит": эксперт сказал, что скрывается за "мирным планом"

12:07

"В очень тяжелом состоянии": что происходит со Степаном Гигой сейчас

12:00

"Нагнали скорых с медиками": ГУР провело впечатляющую операцию в тылу врага

11:59

В Украине стартует "Зимняя поддержка": кому и как можно получить выплаты

11:55

Без "Дії" и очередей: как легко оформить "тысячу Зеленского"

11:50

СБУ массово задерживает наводчиков на энергетические объекты. Они уже получают по 15 лет, - эксперт

11:46

Почему 22 ноября нельзя перегружаться: какой церковный праздник

Реклама
11:41

"Наш первый опыт": Могилевская показала трогательный момент с младшей дочкойВидео

11:21

"Нежный этап": Марина Боржемская закрутила новый роман

11:21

Какую ёлку выбрать на Новый год 2026: гид по хвойным красавицам

11:11

Ноль подтвержденных поражений и минимум боевых выездов: ВСК подтвердила законность расформирования подразделения Касьянова

11:06

Британия подготовилась к вводу своих войск в Украину, но есть нюанс - СМИ

10:57

Шикарный салат на новогодний стол - секрет в основном ингредиентеВидео

10:57

До Нового года курс доллара может измениться кардинально: что прогнозирует банкир

10:52

Бунты против Кремля: назван вероятный сценарий переворота в РФВидео

10:44

"Мисс Вселенная-2025": в Таиланде короновали новую "королеву" - кто онаФотоВидео

10:22

Штурмовики РФ массово умирают: военный рассказал о ситуации в Покровске

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять