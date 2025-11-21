Переговоры Зеленского с Трампом: в Sky News узнали сроки и тему обсуждения

Украинский президент проконсультируется с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут переговоры / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное:

Зеленский и Трамп обсудят предложенный США мирный план

Украинский президент проконсультируется с европейскими лидерами

У президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится телефонный разговор на следующей неделе.

Стороны обсудят предложенный США мирный план, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Перед этим украинский президент проконсультируется с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Отмечается, что этот план, скорее всего, встретит сопротивление со стороны Европы: по информации источников, предложение было подвергнуто резкой критике во время вчерашней встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Подчеркивается, что особенно острые возражения прозвучали со стороны Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии.

Источники в ЕС также подтвердили, что сообщение о брифинге США для послов ЕС в Киеве состоится сегодня около обеда.

Мирный план США: мнение эксперта

Политический аналитик Александр Кочетков отметил, что так называемый "секретный план" США по завершению войны, который в последние дни активно распространяют СМИ, на самом деле не является ни новым, ни тайным. По его словам, все его основные положения были известны ещё со времени стамбульских переговоров весной 2022 года и не содержат ничего неожиданного.

Напомним, ранее США поставили Киеву ультиматум по мирному соглашению. Вашингтон установил жесткие временные рамки для переговорного процесса.

Ранее Рустем Умеров назвал главные условия Украины. Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию, подчеркнул Рустем Умеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Об источнике: Sky News Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

