Переход "устал": в "трубе" на Майдане в Киеве рухнул потолок

Обычно в этом переходе очень многолюдно. Чудом обошлось без жертв.
В пятницу, 22 января, в центре столицы произошло ЧП. В так называемой "трубе" — подземном переходе на Майдане Независимости — обрушился потолок.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев сейчас.
В результате инцидента чудом никто не пострадал. Отметим, что в этом переходе в центре города обычно очень многолюдно, так как там находится в том числе и вход в метро.
Переход пока закрыли. На место инцидента прибыли ремонтники.
Причиной обвала потолка в подземном переходе может быть старый бетон, который начал осыпаться. В этом году как раз планируется капитальный ремонт перехода.
Напомним:
- В Киеве на Шулявском путепроводе в сторону Петровки образовалась огромная яма.
- В Киеве на улице Строителей провалился мост над Броварским проспектом (неподалеку от станции метро "Дарница").
- В 2019 году стало известно, что разваливается на части отремонтированный в 2017 году за 202 млн грн мост рядом со станцией метро Нивки.
Автор: Анна Багрий