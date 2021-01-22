Переход "устал": в "трубе" на Майдане в Киеве рухнул потолок

Переход срочно закрыли / t.me/kyiv_n

В пятницу, 22 января, в центре столицы произошло ЧП. В так называемой "трубе" — подземном переходе на Майдане Независимости — обрушился потолок.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев сейчас.

В результате инцидента чудом никто не пострадал. Отметим, что в этом переходе в центре города обычно очень многолюдно, так как там находится в том числе и вход в метро.

Переход пока закрыли. На место инцидента прибыли ремонтники.

В переходе на Майдане обрушился потолок/ Фото t.me/kyiv_n

Причиной обвала потолка в подземном переходе может быть старый бетон, который начал осыпаться. В этом году как раз планируется капитальный ремонт перехода.

Напомним: