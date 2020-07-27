Срыв перемирия на Донбассе: боевики открыли огонь - штаб ООС

Боевики обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе / Reuters

В ночь на понедельник, 27 июля, российские наемники обстреляли подразделения 36-ой отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как заявил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко, противник вел огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

"Ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая. К сожалению, со стороны противника в 0.20-0.45 был обстрел подразделений 36-ой отдельной бригады морской пехоты стрелковым оружием, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личного состава не было", - подчеркнул он на брифинге в понедельник.

Кроме того, по словам Кравченко, около 9 часов утра в полосе ответственности 79-ой бригады при помощи ручных противотанковых гранатометов противник осуществил три выстрела и установил три мины ПОМ.

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"Опережая вопрос о возможности открытия огня в ответ, подчеркиваю: никто не может запретить военнослужащим защищать себя и побратимов в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом ... В случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы жизни наших военнослужащих, ответ Вооруженных сил будет мгновенным и решительным", - отметил он.

Напомним, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.