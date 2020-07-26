Провокации в ходе перемирия: в Генштабе ВСУ предупредил о жесткой ответке

Бойцы ВСУ на Донбассе / Минобороны Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сделал заявление накануне всеобъемлющего перемирия на Донбассе, которое стартует 27 июля.

По его словам, прекращение огня на Донбассе не лишает украинских военнослужащих права давать ответ в случае нарушения договоренностей противником, а ВСУ готовы давать надлежащий отпор оккупантам, говорится в сообщении на Facebook странице Генштаба.

Хомчак уточнил, что украинские подразделения имеют право, в рамках норм международного права и национального законодательства, давать отпор противнику не только в случае наступательных действий.

"Но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - подчеркнул он.

Кроме того, в Вооруженных силах создали дополнительные резервы, которые готовы давать отпор российско-оккупационным войскам в случае нарушения ими договоренностей.

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"Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", - добавил Хомчак.

Напомним, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.