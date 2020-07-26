УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Провокации в ходе перемирия: в Генштабе ВСУ предупредил о жесткой ответке

Бойцы ВСУ имеют право давать ответ в случае нарушения договоренностей противником.

26 июля 2020, 17:35
Армия ВСУ
Бойцы ВСУ на Донбассе / Минобороны Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сделал заявление накануне всеобъемлющего перемирия на Донбассе, которое стартует 27 июля.

По его словам, прекращение огня на Донбассе не лишает украинских военнослужащих права давать ответ в случае нарушения договоренностей противником, а ВСУ готовы давать надлежащий отпор оккупантам, говорится в сообщении на Facebook странице Генштаба.

Хомчак уточнил, что украинские подразделения имеют право, в рамках норм международного права и национального законодательства, давать отпор противнику не только в случае наступательных действий.

"Но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - подчеркнул он.

Кроме того, в Вооруженных силах создали дополнительные резервы, которые готовы давать отпор российско-оккупационным войскам в случае нарушения ими договоренностей.

Читайте также"На обстрелы отвечаем мощно": Зеленский оценил новое перемирие на Донбассе

"Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", - добавил Хомчак.

Напомним, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

новости Украины новости Донбасса прекращение огня Руслан Хомчак ВСУ
Сейчас вы просматриваете новость «Провокации в ходе перемирия: в Генштабе ВСУ предупредил о жесткой ответке». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:06
Можно ли подцепить COVID-19 на пляжах и в бассейнах: в Минздраве предупредили украинцев
17:35
Провокации в ходе перемирия: в Генштабе ВСУ предупредил о жесткой ответке Видео
16:57
Врач рассказал, какие симптомы указывают на вероятное заражение COVID-19
16:56
"Лапал липкими руками": Шендерович влип в скандал с сексуальными домогательствами
16:46
"Драматический шаг": Волкер оценил шансы нападения России на Украину
16:36
"Я выбирал зло": на похоронах волонтера Кучапина озвучили предсмертную записку Видео
16:12
Чего ждать от курса доллара: эксперт озвучил прогноз на неделю
16:08
Украина готова подписать новое соглашение с ЕС: Шмыгаль назвал инициативу Киева
15:30
"Штурм и множество жертв": эксперт оценил спецоперацию в Луцке Видео
15:24
Парень закатал котенка в банку и снял это на видео - его уже пытаются найти Видео
15:15
На Донбасс прибыли миротворцы ООН: в ООС сделали важное заявление
14:58
"Раскочегарит до +36°": украинцев предупредили о надвигающейся жаре Видео
14:38
Врач объяснил, почему люди по-разному болеют коронавирусом
14:31
Боевикам "ДНР" приказали полностью прекратить огонь - росСМИ Видео
14:24
Гибель 3-летнего сына Сулейманова: появились подробности трагедии
13:57
Десятки заболевших: в Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса Видео
13:49
На Полтавщине разгорелся скандал из-за загадочной смерти женщины от COVID-19
13:00
Тиски карантина: в Минздраве рассказали, каким областям не светит ослабление Видео
12:58
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 июля: козни недругов и помощь высших сил
12:51
Новый препарат от коронавируса: в Минздраве обновили протокол лечения COVID-19 Видео
12:44
В Крыму нашли тело 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова Видео
12:20
"Давай по*су туда": в Николаеве подростки надругались над Вечным огнем Видео
12:08
Вирус не уханьский: новое исследование опровергло китайские корни коронавируса Видео
11:49
"Псина, черт, клоун": Милевский набросился на Бойко из-за Луческу Видео
11:28
Тесты на коронавирус дают сбой: в Минздраве объяснили, в чем подвох Видео
11:21
Врач рассказала, как не заразиться COVID-19 на курорте
11:19
Украина превратилась в поле битвы между лоббистами мнение
11:13
Вспышка бубонной чумы у границ России: власти Монголии ввели карантин Видео
10:50
Коронавирус в Киеве 26 июля: стала известна свежая статистика
10:19
Спектакль или теракт: Кравчук оценил захват заложников в Луцке
10:10
Рейтинг "лучезарного Пу" из-за протестов в Хабаровске пробивает дно мнение
10:09
В Сиэтле радикалы напали на полицейский участок, десятки копов получили ранения Видео
09:30
Коронавирус впервые заподозрили в КНДР
09:05
Книжная полка: артбук Last of Us 2 - прощальный подарок из постапокалипсиса Фото
09:03
Коронавирус в Украине "озверел" - за сутки более 900 больных Видео
08:56
Под оккупированным Донецком заметили огромный столб дыма - фото
08:53
Где в самолетах "нападает" коронавирус: ученые назвали опасные места Видео
08:37
Почему в Украине нет радикализма и радикалов мнение
08:07
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 июля: финансовая прибыль, подарок и заманчивое предложение
08:03
Ученые опровергли самый ранний симптом коронавируса Видео
07:23
Коронавирус в мире 26 июля взял новую высоту – 16 миллионов случаев заражения Видео
06:57
Миллионам украинцам на выборах просто не за кого голосовать мнение
06:34
В моде превосходная стрижка французский боб с эффектом омоложения - фото Фото
06:29
Ученые нашли новый способ распознания опаснейшей болезни
06:04
С Днем торговли – поздравления и открытки чудные, молитвы для торговли
05:30
Курс доллара взвинтят: эксперт предупредил о рисках резкой девальвации
05:07
Медики выяснили, почему люди становятся алкоголиками
04:29
Необычные женские брюки из 60-х вернулись в моду - фото Фото
04:01
"Нельзя пугать людей": врач объяснил, как бороться с паникой на фоне COVID-19
03:35
Новая волна коронавируса: в Минздраве оценили готовность больниц Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять