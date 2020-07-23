ОБСЕ выложило в Сеть документ о прекращении огня на Донбассе: полный текст

В Сети появился полный текст документа о прекращении огня / УНИАН

В четверг, 23 июля 2020 года, в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске представители Украины и ОРДЛО приняли решение о прекращении огня в зоне военного конфликта на Донбассе с 27 июля.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале ОБСЕ.

"Я рада сообщить, что сегодня Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия", ‒ заявила посол ОБСЕ в Украине Хайди Грау.

Полный текст решение выглядит так:

"Издание и введение в действие с 00:01 (по киевскому времени) 27 июля 2020 года руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня, содержащих следующие меры по поддержке прекращения огня:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;

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Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявляли о том, что урегулирование конфликта через прекращение огня в зоне боевых действий должно, согласно Минским договоренностям, завершиться проведением выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.