"Ждем провокаций": в ООС рассказали о подготовке к перемирию на Донбассе

В штабе ООС готовятся к перемирию / УНИАН

Подразделения ООС вовсю готовятся к началу режима прекращения огня на Донбассе. Новое перемирие должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.

Об этом сообщает командование ООС.

Как рассказали в штабе, контролировать соблюдение перемирие командируют специальных военных, имеющих опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Такие военнослужащие будут на каждой украинской позиции.

"Такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений ООС от выполнения боевых задач и предотвратить вероятные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН", - объяснили в командовании.

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Кроме того, в штабе готовы к провокациям противника с целью сорвать перемирие, как это неоднократно происходило ранее.

"Также штаб операции возвращает практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя", - добавили в командовании.

Перемирие на Донбассе с 27 июля

Напомним, ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения с 27 июля.

В то же время, президент Владимир Зеленский сообщил, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе ВСУ всегда будут отвечать очень мощно.