Перепутали: украинке вкололи не ту вакцину от коронавируса

Женщина получила не тот препарат, который хотела/ УНИАН

В Ровенской области женщине во время вакцинации укололи препарат CoronaVac, в то время как иммунизироваться она хотела AstraZeneca.

Инцидент произошел в городе Сарны. Там местная жительница сделала в районной поликлинике вакцину от коронавируса. Иммунизироваться женщина хотела препаратом AstraZeneca, однако вместо него ей вкололи китайскую вакцину, пишет издание "Ровно 1"

В самом же медучреждении говорят, что ошибка произошла на этапе внесения данных.

"По проверке всей бумажной документации и по пояснительным запискам персонала, который был задействован в проведении этой вакцинации, выплывает, что пациентке провели иммунизацию препаратом AstraZeneca. Сейчас по сопоставлению все остаточных доз вакцины и вакцинированных доз, никаких неточностей не обнаружили", — сообщила главная врач Сарненского районного центра первичной медико-санитарной помощи Ольга Максимук.

Читайте такжеВ РФ пациентам вкололи физраствор вместо вакцины Спутник VВ свою очередь пациентка, которой вкололи не тот препарат, обратилась в полицию. Женщина написала два заявления: в отношении медиков, которые якобы допустили халатность, а также в отношении правоохранителей, не составивших протокол первый раз.

Напомним, в Украине стартовала вакцинация детей. Подростки от 12 до 17 лет могут получить одну вакцину при условии наличия полной карты вакцинации рутинными прививками.

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