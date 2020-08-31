"Перешел на сторону агрессора": Турчинов разругал Фокина за амнистию для боевиков

Александр Турчинов / УНИАН

Член украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе Витольд Фокин перешел на сторону страны-агрессора России.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Таким образом он отреагировал на заявления Витольда Фокина о необходимости предоставления особого статуса Донбассу и о том, что "обе стороны совершали преступления".

"Это проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, отражающей стратегические интересы Путина", — написал Турчинов.

По его мнению, если Витольд Фокин и Леонид Кравчук немедленно не будут исключены из делегации и против них не возбудят уголовные дела, значит, они согласованно произносят тезисы "зеленой власти".

"В таком случае, подобное потребует адекватного реагирования на эти события миллионов украинцев, которые готовы защищать свою страну", — подытожил Турчинов.

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Напомним, ранее Витольд Фокин заявлял – чтобы прекратить войну на Донбассе, нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов.