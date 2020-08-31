"Перешел на сторону агрессора": Турчинов разругал Фокина за амнистию для боевиков

Бывший секретарь СНБО разразился гневной тирадой в адрес экс-премьера.
Член украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе Витольд Фокин перешел на сторону страны-агрессора России.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.
Таким образом он отреагировал на заявления Витольда Фокина о необходимости предоставления особого статуса Донбассу и о том, что "обе стороны совершали преступления".
"Это проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, отражающей стратегические интересы Путина", — написал Турчинов.
По его мнению, если Витольд Фокин и Леонид Кравчук немедленно не будут исключены из делегации и против них не возбудят уголовные дела, значит, они согласованно произносят тезисы "зеленой власти".
"В таком случае, подобное потребует адекватного реагирования на эти события миллионов украинцев, которые готовы защищать свою страну", — подытожил Турчинов.
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Напомним, ранее Витольд Фокин заявлял – чтобы прекратить войну на Донбассе, нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов.