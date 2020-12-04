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Перестрелка на границе Украины и РФ: в ГПСУ ответили на заявление ФСБ

4 декабря 2020, 13:12
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В ГПСУ анонсировали встречу с российской стороной для выяснения всех обстоятельств.

пограничник
В ГПСУ прокомментировали сообщение ФСБ / Скриншот

В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали информацию ФСБ России о перестрелке на границе, в результате которой один человек погиб.

Как говорится в сообщении ГПСУ, дополнительно проверяется участок местности на границе с Россией, где, по сообщениям пограничной службы ФСБ РФ, могло произойти нарушение границы.

"В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы. По данному факту сотрудники ГПСУ проинформировали взаимодействующие органы", - подчеркнули в ГПСУ.

Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона.

В ГПСУ добавили, что украинские пограничные наряды не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей с Россией. Кроме того, российская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников ни о каких нестандартных ситуациях на общем участке границы.

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Перестрелка на границе Украины и РФ: что известно

  • Ранее Федеральная служба безопасности РФ заявила о перестрелке на границе с Украиной, в результате которой один человек убит.
  • Сообщается, что инцидент произошел на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря.
  • Пограничным нарядом РФ пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными.
  • Отмечается, что при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.
  • В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.
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