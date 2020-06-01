Разборки в Броварах: суд арестовал 20 участников стрельбы без права залога

Суд арестовал 20 участников стрельбы в Броварах / facebook.com/arsen.avakov

Суд в Броварах продолжает избирать меру пресечения для участников перестрелки, которая произошла 29 мая в жилом районе этого города. На данный момент известно о 20 подозреваемых, которых суд арестовал без права внесения залога, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Итак, на сейчас, 20-и фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10.00. Двум лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления. Следствие продолжается!", - написал глава МВД на своей странице в Фейсбуке.

В то же время Аваков подчеркнул, что "еще не вечер", намекая на новые решения в этом деле.

Читайте такжеРазборки в Броварах: появилось видео задержания подозреваемыхНапомним, в пятницу утром, 29 мая, в Броварах Киевской области произошла стрельба во время массовых стычек. По предварительной информации, возник конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Работники местной полиции на месте происшествия задержали 10 человек с оружием.

Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины.

В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия.