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Кровавая перестрелка в Броварах: суд решает судьбу задержанных титушек

30 мая 2020, 15:35

Суд избирает меру пресечения для 21 задержанного.

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Задержанный на скамье подсудимых / Фейсбук А.Геращенко

В Броварах Киевской области суд избирает меру пресечения для участников столкновения с перестрелкой, которые произошли накануне.

В частности, решением суда содержание под стражей на 60 суток определено для 24-летнего винничанина.

Как передает ТСН из зала судебного заседания, мужчина утверждает, что "приехал к друзьям" и случайно оказался на месте перестрелки. Ранее он говорил, что не участвовал в разборках, стоял рядом и наблюдал, нападавших не знает.

"В Броварском суде избрали меру пресечения первому из задержанных участников вчерашних криминальных разборок. 60 дней под арестом без права внесения залога. Правильное решение принял судья! А иначе как бы он смотрел в глаза своим соседям, жителям Броваров, которые вчера почувствовали страх за себя и своих детей?", - уточнил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook.

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"Ожидаем аналогичные решения и по другим задержанным из обеих криминальных группировок - винницких и броварских", - добавил Геращенко.

титушки, суд, бровары
титушки, суд, бровары / Фейсбук А.Геращенко

Напомним, 29 мая в Броварах произошел конфликт со стрельбой из-за междугородных маршрутных перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Перестрелка в Броварах Бровары суд
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