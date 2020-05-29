Разборки со стрельбой в Броварах: задержаны более 20 титушек

Правоохранители задержали участников перестрелки, которая произошла в пятницу утром, 29 мая, в Броварах.

В Житомирской и Винницкой областях задержали еще десятерых участников перестрелки в Броварах, сообщил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

"Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к чёрному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Не только титушек, но и лиц, стоящих за ними", - отметил Геращенко.

Читайте такжеБеспредел с перестрелкой в Броварах: Зеленский сделал срочное заявлениеПозже замглавы МВД сообщил, что еще пятерых участников задержали на въезде в Винницкую область.

"Таким образом, общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в переделе чёрного рынка маршрутных перевозок, достигло 21", - добавил Геращенко.

В комментарии журналистам он уточнил, что квалификация конфликта в Броварах Киевской области может быть изменена, если пострадавшие напишут заявления о давлении.

"Мы ждем от потерпевших заявлений о давлении на них. Если мы получим такие заявления, мы будем останавливать преступников", - отметил Геращенко.

Он напомнил, что правоохранители уже задержали лиц, которые приехали из Винницкой области. "Они занимаются "крышеванием" и криминальными разборками в сфере транспортных маршрутов Киевской области. Задача полиции - установить всех причастных к этому преступлению, установить заказчиков. Эти "титушки" - это молодчики спортивного телосложения, которым пообещали заплатить несколько сотен гривен и оплатить бензин, чтобы они могли принять участие в этом противостоянии", - подчеркнул Геращенко.

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Напомним, по предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.