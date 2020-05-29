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В Киевской ОГА рассказали, как помогут пострадавшим от перестрелки жителям Броваров

29 мая 2020, 18:06

Жителям города Бровары будет возмещен ущерб.

Бровары, перестрелка
Участники перестрелки нанесли ущерб жителям Броваров / Нацполиция

В Бровары, где утром произошла перестрелка, отправился замглавы Киевской обладминистрации Андрей Лесовик. Он должен поговорить с местными жителями и установить размер ущерба, который власти им компенсируют в связи с инцидентом. Об этом рассказали в пресс-службе Киевской ОГА.

По словам чиновника, вся информация по вопросам возмещения ущерба будет установлена на месте.

"В первую очередь, речь идет о возможных разбитых окнах квартир. На месте будет составлен план помощи и собрана информация для установления суммы ущерба", – утверждает Лесовик.Читайте такжеПростреленные окна и гильзы на траве: что происходит в Броварах после массовой перестрелки

Напомним, в пятницу утром, 29 мая, в Броварах Киевской области произошла масштабная перестрелка между представителями предпринимателей, занимающихся законными и незаконными пассажирскими перевозками.

Сотрудники полиции задержали более 20 фигурантов инцидента в городе Бровары, причем некоторых из них повязали в Житомирской и Винницкой областях.

Как рассказал один из местных жителей, ставший свидетелем перестрелки, конфликт между представителями группировок назревал давно. Причиной тому является дублирование маршрутов перевозчиков и постоянная конкуренция за клиентов.

По мнению главы Ассоциации автоперевозчиков Киевщины Алексея Павленко, данный конфликт является следствием дерегуляции сферы пассажирских перевозок, в результате чего вопросы регулирования транспорта оказались в руках криминальных группировок.

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