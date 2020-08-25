"Перевернуть флаг по феншую": Вятрович возмущен конкурсом на эскиз герба Украины

В Раде намерены вспомнить герб Войска Запорожского / nepravda.in.ua

На внеочередном заседании Верховной Рады проголосовали за конкурс на создание эскиза большого Государственного Герба Украины. Проведение конкурса поручено правительству, а выбрать эскиз планируют до 1 декабря 2020 года.

"К сожалению, у нас очередная внеочередная сессия не о борьбе с пандемией, не об обороне Украины, которая противостоит российской агрессии, и даже не о поддержке соседнего народа Беларуси, который борется за демократию", - осудил решение парламентариев нардеп от фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович с трибуны Верховной Рады.

По словам политика, в Украине уже трижды проводился конкурс на Большой государственный герб Украины, но безрезультатно. Он напомнил, что идея создания Большого герба возникла у коммунистов, которым "не понравился тризуб, как националистический символ".

Читайте также"Место проклято, бл*дь": в Слуге народа оценили идею о декоммунизации Донбасса и Крыма"Кто-то считает, что можно превратить День Независимости на разного рода попсовые танцульки. Кто-то считает, что можно топтать флаг в День Независимости. Кто-то хочет перевернуть флаг по фэншую. Кто-то хочет поменять слова гимна. Кто-то хочет поменять герб", — отметил Вятрович.

Депутат настаивает, что вносить изменения в геральдику сейчас категорически нельзя.

Отметим, статья 20 Конституции Украины гласит, что главным элементом большого Государственного Герба является малый герб (тризуб), но, кроме него, должен учитываться герб Войска Запорожского. В парламенте подчеркнули, что к работе будут привлечены геральдисты, ученые и эксперты.

Как ранее сообщалось, в Киеве установили кривой тризуб на вершине нового флагштока на склонах Днепра.

Напомним, директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович заявил ‒ после деоккупации Крыма и Донбасса на этих территориях будет внедрен особый порядок декоммунизации.