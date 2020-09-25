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Перевод часов осенью 2020 – когда и куда переводят стрелки на зимнее время

25 сентября 2020, 05:29

Когда осуществляет перевод часов Украина в октябре 2020, в какую сторону переводят стрелки и когда отменят перевод часов в Украине – выяснил Главред.

Переход на зимнее время 2020 - когда переводят часы в Украине
Переход на зимнее время 2020 - когда переводят часы в Украине / 1zoom.ru

Перевод часов в Украине происходит дважды – весной (на час вперед) и осенью (обратно – на час назад). Есть даже мнемоническое правило по первым буквам: В-В, О-О.

И в октябре 2020 нас снова ждет день, когда переводят часы на зимнее время.

Несмотря на все многолетние дискуссии, когда перестанут переводить время в Украине, дело не двигается с мертвой точки. Прецедент уже был: в сентябре 2011 году Рада постановила, что перевод часов в Украине проходит последний раз… якобы – но уже в октябре того же года "маховик летне-зимнего времени" запустили по-новой. И с тех пор перспектив отмены зимнего времени даже не предвидится (ни одного законопроекта в Раде на данный момент).

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Когда перевод часов на зимнее время 2020 – Украина

Вместе с Украиной на зимнее время в 2020 году переходят почти все страны Европы (кроме Беларуси, России и Исландии – последняя не переводит стрелки только из-за своего географического положения).

В Украине точная дата перехода на зимнее время – это всегда последнее воскресенье октября. То есть перевод часов в октябре 2020 пройдет в ночь с 24-го на 25-е число, в четыре часа утра.

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Перевод часов 2020 – куда переводить часы на зимнее время

Еще раз напомним, что стрелки часов – для перехода на зимнее время – нужно перевести на час назад. То есть в 4 утра автоматически (на электронных часах и гаджетах) снова станет 3 утра. Механические часы придется переводить вручную.

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