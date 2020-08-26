Первая мировая биологическая война: в СНБО сделали громкое заявление

Данилов рассказал о первой биологической войне / УНИАН

В среду, 26 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что сегодня идет первая мировая биологическая война. А биологическая угроза опаснее ядерного оружия.

Об этом он заявил на встрече с послами Швеции и Финляндии, передает сайт СНБО.

По информации, секретарь СНБО сегодня встретился с послом Финляндии Пяйви Лайне и послом Швеции Тобиасом Тибергом. Данилов также продемонстрировал им мощности Национального координационного центра кибербезопасности СНБО.

Данилов выразил благодарность Швеции и Финляндии за оказанную Украине всестороннюю помощь и поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета над оккупированными Россией территориями.

При этом Данилов подчеркнул, что в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия".

"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - отметил он.

Отметим, в релизе СНБО не уточняется, говорил ли Данилов о пандемии коронавируса.

Читайте такжеКоронавирус добрался до СНБО: Данилов уже успел сдать тестНапомним, ранее секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская разведка еще 25 января доложила о COVID-19, и какие могут быть последствия. Президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован с первого дня.

Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, с 11-го января отдельная группа начинала отрабатывать COVID-19, а с 20 января СНБО начал круглосуточный сбор информации относительно коронавируса.