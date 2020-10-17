"Первой волны нет": врач развенчала популярный миф о коронавирусе

Эпидемиологическая кривая каждый день растет, подчеркнула Людмила Мухарская.
В Украине заболеваемость COVID-19 продолжает стабильно расти без спадов, заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.
При этом в Украине не наблюдается волн эпидемии коронавируса, рассказала она в эфире телеканала Украина 24.
Эксперт подчеркнула, что в Украине к понятию "волн" привыкли, когда идет речь о характеристике гриппа и его ежегодного роста.
"Но это такое бытовое определение данной ситуации. Сейчас наша эпидемиологическая кривая каждый день растет, постепенный рост инфекции", - рассказала Мухарская.
По ее словам, в Украине "не было значительного роста и не было значительного спада".
"Постепенный рост ежедневный, последние несколько недель более активный рост, поэтому мы не видим никакого спада. По крайней мере, я о волнах не говорю, я говорю о росте", - добавила врач.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине большая проблема с обеспечением кислородом ковидных коек "первой очереди".
По словам специалистов, на сегодняшний день обеспечены кислородом меньше половины из развернутых в стране ковидных койко-мест.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зарегистрировано антирекордное количество случаев COVID-19 - 6 тыс. 410.
- Всего в стране зарегистрирован 293 тыс. 641 случай COVID-19, в том числе 6 тыс. 410 за прошедшие сутки.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 5 тыс. 517 человека, в том числе 109 человек - за прошедшие сутки.
- Выздоровели 124 тыс. 113 человек. За минувшие сутки - 2 тыс. 194.
- На сегодняшний день в Украине болеют 164 тыс. 11 человек.