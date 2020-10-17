"Первой волны нет": врач развенчала популярный миф о коронавирусе

COVID-19 продолжает стабильно расти без спадов / Фото pixabay.com

В Украине заболеваемость COVID-19 продолжает стабильно расти без спадов, заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

При этом в Украине не наблюдается волн эпидемии коронавируса, рассказала она в эфире телеканала Украина 24.

Эксперт подчеркнула, что в Украине к понятию "волн" привыкли, когда идет речь о характеристике гриппа и его ежегодного роста.

"Но это такое бытовое определение данной ситуации. Сейчас наша эпидемиологическая кривая каждый день растет, постепенный рост инфекции", - рассказала Мухарская.

По ее словам, в Украине "не было значительного роста и не было значительного спада".

"Постепенный рост ежедневный, последние несколько недель более активный рост, поэтому мы не видим никакого спада. По крайней мере, я о волнах не говорю, я говорю о росте", - добавила врач.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине большая проблема с обеспечением кислородом ковидных коек "первой очереди".

По словам специалистов, на сегодняшний день обеспечены кислородом меньше половины из развернутых в стране ковидных койко-мест.

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