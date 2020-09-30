Первые данные с "черных ящиков" упавшего под Харьковом Ан-26 - что говорят специалисты

Расследование авиакатастрофы Ан-26 не утихает ни на минуту.
Следователи и специалисты уже получили первые данные с бортовых самописцев ("черный ящик") Ан-26, который разбился 25 сентября нынешнего года в Харьковской области ‒ возле города Чугуев.
Об этом сообщает портал ТСН.
"Завершить работу специалисты планируют до конца этой недели. Самописцы хоть и старые, но информация на них сохранилась в удовлетворительном состоянии. По делу уже допросили четыре десятка людей – от военных до очевидцев катастрофы. Правда, подробностей не разглашают. Следствие сейчас рассматривает четыре версии крушения: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка руководства полетами и ненадлежащая подготовка самолета", – рассказали журналисты.
Катастрофа Ан-26 под Харьковом - что было ранее:
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли. В живых остался только один - 20-летний Вячеслав Золочевский
- 26 сентября в Государственном бюро расследований Украины заявили, что рассматривают четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
- 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – близ Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
Автор: Дмитрий Видоменко