Первые данные с "черных ящиков" упавшего под Харьковом Ан-26 - что говорят специалисты

Авиакатастрофа под Харьковом / УНИАН

Следователи и специалисты уже получили первые данные с бортовых самописцев ("черный ящик") Ан-26, который разбился 25 сентября нынешнего года в Харьковской области ‒ возле города Чугуев.

Об этом сообщает портал ТСН.

"Завершить работу специалисты планируют до конца этой недели. Самописцы хоть и старые, но информация на них сохранилась в удовлетворительном состоянии. По делу уже допросили четыре десятка людей – от военных до очевидцев катастрофы. Правда, подробностей не разглашают. Следствие сейчас рассматривает четыре версии крушения: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка руководства полетами и ненадлежащая подготовка самолета", – рассказали журналисты.

Катастрофа Ан-26 под Харьковом - что было ранее: