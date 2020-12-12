Первый магазин IKEA в Украине: где и когда откроют

В Украине готовится к открытию магазин IKEA / IKEA

В Укарине готовится к открытию первый магазин известной шведской компании IKEA - крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома.

Первый магазин IKEA откроется в столичном ТРЦ Blockbuster Mall, сообщили в компании на запрос ресурса Лига.

"IKEA подтверждает свои намерения открыть первый магазин городского формата в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве при первой же возможности, учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию", – сообщили в пресс-службе компании.

Дополнительную информацию в компании IKEA пообещали сообщить позже.

В сообщении сказано, что наивысший приоритет для компании – здоровье и безопасность покупателей, сотрудников и партнеров.

Ранее сообщалось об открытии в Украине сервиса онлайн-продаж популярного шведского ритейлера мебели и товаров для дома IKEA.

При этом компания открыла пункты выдачи заказов для покупателей в киевских торговых центрах.

Читайте такжеВ IKEA отреагировали на незаконное использование леса из Украины

Напомним, IKEA планировала открыть сразу четыре магазина сети в 2019 году в Киеве, однако перенесла открытие магазина.