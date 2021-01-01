Песка в Ялте нет: в Госдуме уличили Зеленского во "лжи"

Руслан Бальбек считает, что президент Украины не сможет ничего написать на ялтинском песке, потому что пляжи там галечные.
Депутат российской Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что у президента Владимира Зеленского не получится написать на ялтинском песке, что Крым - это Украина. Мол, песка там нет, есть только галька. Так Бальбек отреагировал на новогоднее обращение Зеленского.
"Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она — очередная ложь", - заявил депутат Госдумы, передает РИА Новости.
Бальбек добавил, что с момента так называемого присоединения Крыма к России (на самом деле аннексии полуострова) киевские власти "страдают болезнью лживых обещаний". Как пример он привел обещание экс-президента Украины Петра Порошенко провести парад в Севастополе.
По его словам, уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский "считает себя умнее всей планеты".
"Даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи – галечные", — добавил депутат.
Также Бальбек назвал действующую украинскую власть "сектой", в которой меняются духовные лидеры, а мантры при этом остаются прежние.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
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Новогоднее обращение Зеленского 2021:
- Вечером 31 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом. Он пожелал им быть здоровыми и счастливыми.
- Также президент в ходе своего поздравления обратился к жителям аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и призвал их перевести часы назад.
- Президент отметил, что хочет сказать в центре Донецка, что мир в Украине наступил, а также написать "Крым – это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте - на украинском песке украинского пляжа украинской Ялты".
- В России новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций. В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал украинского президента "наивным", а глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк - "сказочником".