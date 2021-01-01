Песка в Ялте нет: в Госдуме уличили Зеленского во "лжи"

В РФ заявили, что пляжи в Ялте галечные, а не песчаные / Фото pixaby

Депутат российской Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что у президента Владимира Зеленского не получится написать на ялтинском песке, что Крым - это Украина. Мол, песка там нет, есть только галька. Так Бальбек отреагировал на новогоднее обращение Зеленского.

"Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она — очередная ложь", - заявил депутат Госдумы, передает РИА Новости.

Бальбек добавил, что с момента так называемого присоединения Крыма к России (на самом деле аннексии полуострова) киевские власти "страдают болезнью лживых обещаний". Как пример он привел обещание экс-президента Украины Петра Порошенко провести парад в Севастополе.

По его словам, уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский "считает себя умнее всей планеты".

"Даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи – галечные", — добавил депутат.

Также Бальбек назвал действующую украинскую власть "сектой", в которой меняются духовные лидеры, а мантры при этом остаются прежние.

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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