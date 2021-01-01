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Песка в Ялте нет: в Госдуме уличили Зеленского во "лжи"

1 января 2021, 13:01
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Руслан Бальбек считает, что президент Украины не сможет ничего написать на ялтинском песке, потому что пляжи там галечные.

Ялта, галька , пляж
В РФ заявили, что пляжи в Ялте галечные, а не песчаные / Фото pixaby

Депутат российской Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что у президента Владимира Зеленского не получится написать на ялтинском песке, что Крым - это Украина. Мол, песка там нет, есть только галька. Так Бальбек отреагировал на новогоднее обращение Зеленского.

"Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она — очередная ложь", - заявил депутат Госдумы, передает РИА Новости.

Бальбек добавил, что с момента так называемого присоединения Крыма к России (на самом деле аннексии полуострова) киевские власти "страдают болезнью лживых обещаний". Как пример он привел обещание экс-президента Украины Петра Порошенко провести парад в Севастополе.

По его словам, уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский "считает себя умнее всей планеты".

"Даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи – галечные", — добавил депутат.

Также Бальбек назвал действующую украинскую власть "сектой", в которой меняются духовные лидеры, а мантры при этом остаются прежние.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Читайте такжеНовогоднее обращение Зеленского: как отреагировали украинцы

Новогоднее обращение Зеленского 2021:

  • Вечером 31 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом. Он пожелал им быть здоровыми и счастливыми.
  • Также президент в ходе своего поздравления обратился к жителям аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и призвал их перевести часы назад.
  • Президент отметил, что хочет сказать в центре Донецка, что мир в Украине наступил, а также написать "Крым – это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте - на украинском песке украинского пляжа украинской Ялты".
  • В России новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций. В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал украинского президента "наивным", а глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк - "сказочником".

Владимир Зеленский пляжи аннексия Крыма Руслан Бальбек новости Украины Новый год 2021
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