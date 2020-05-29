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Венгрия поставила Украине новые условия для снятия вето в НАТО

29 мая 2020, 17:12

Будапешт ждет решения вопросов с законами об образовании и языке.

Флаги Венгрии и Украины
Будапешт ждет решения вопросов с законами об образовании и языке / news.church.ua

По словам министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в июне три совместные комиссии Украины и Венгрии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.

"Мы еще не достигли этого этапа, но мы договорились, мы получили предложение, проект решения, чтобы мы приняли совместную декларацию, которая покажет нам путь будущего сотрудничества и здесь есть положения, касающиеся экономики, образования", - заявил он в ходе совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Будапеште.

Он уточнил, что решения по Украине в НАТО блокирует не только образовательное законодательство, но также закон о языке.

"Венгрия ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем в связи с НАТО", - добавил Сийярто.

Читайте такжеМеморандум с Венгрией: шаг к сепаратизму или шанс на примирение с соседямиВ свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предлагает Венгрии подписать документ с фиксацией, что венгры в Закарпатье - это историческое и культурное достояние, а не проблема.

Он сообщил, что венгерской стороне передал на рассмотрение проект документа для внесения предложений, который в будущем обе страны могут подписать.

"Там есть одно предложение, и в этом предложении написано, что украинцы в Венгрии и венгры в Украине являются достоянием обеих стран. Не проблемой, а достоянием. Я горжусь тем, что в Украине есть венгерское национальное меньшинство. Я всегда с удовольствием на Закарпатье ем блюда венгерской кухни, а также проезжая, стараюсь прочитать дорожные надписи на венгерском языке", - заявил Кулеба.

Он добавил, что правительство Украины не осуществляет никакой информационной политики, направленной на какую-либо негативизацию венгров, проживающих в Украине и являются неотъемлемой частью украинского общества.

Напомним, ранее Сийярто передал предложения касательно закона об образовании.

Он предложил приравнять венгерский язык к языку коренного народа, увеличить количество часов на изучение украинского языка за счет увеличения количества уроков.

новости Украины Петер Сийярто Дмитрий Кулеба
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