Эксперт по масонам и рептилоидам: что известно об авторе петиции о запрете 5G в Украине

Петиция против 5G в Украине - кто автор и причем тут масоны / Фото из соцсетей

Стало известно, кто автор и инициатор петиции о запрете 5G в Украине из-за "вреда для здоровья". Петиция уже набрала 25 000 подписей, то есть теперь на нее обязан отреагировать президент Владимир Зеленский.

Это некая Юлия Гордей. Телеграм-канал Шептун нашел страницу Гордей в Facebook.

Судя по профилю, у Юлии нет высшего образования и определенной работы. У девушки имеется в наличии лишь документ о среднем специальном образовании из Буковинского университета. Карьерные достижения представлены исключительно работой администратора в фитнес-клубе в Черновцах.

Однако при этом Гордей, видимо, является экспертом во всём и вся.

"Как вы знаете, пандемия COVID-19 и 5G стали настоящим подарком для конспирологов и идиотов, чем Юлиана воспользовалась максимально… Если полистать ее страницу в Facebook, то можно найти много интересного. Там и защита прав животных, загрязнение планеты пластиком, манипуляции сознанием, пропаганда антипрививок и еще много разных теорий с массонами и рептилоидами", – пишет Телеграм-канал.

На Шептуне уже выдвинули теорию, что скоро Юлия Гордей появится на телевидении в качестве эксперта-эколога.

Ранее Зеленский уже ответил на петицию украинца, который призвал президента не допустить принудительного проведения тестов и вакцинации. Украинцы должны проходить вакцинацию согласно закону, заявил президент.

Напомним, на сайте Киевского городского совета была создана петиция, в которой автор предлагает переименовать мост Метро в честь министра МВД Арсена Авакова.