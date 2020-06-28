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Порошенко предложил перенести День Конституции на апрель

Экс-глава государства сослался на исторический опыт поляков и рекомендовал брать с них пример.

28 июня 2020, 22:05
Порошенко
Порошенко задумался о переносе Дня Конституции / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко заявил, что, возможно, украинцам следует задуматься о переносе Дня Конституции на дату, когда была принята Конституция Филиппа Орлика.

Об этом он заявил в Facebook в рамках поздравления по случаю Дня Конституции Украины.

"Украина – европейская страна с давними демократическими традициями. Мы должны гордиться тем, что одна из первых конституций в мире – это Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского, которые Филипп Орлик подписал 310 лет назад. Возможно, пора перенести День Конституции на 5 апреля?", – предложил Порошенко.

Экс-президент напомнил, что в Польше отмечают День Конституции 3 мая, в честь Основного закона Речи Посполитой, принятого в 1791 году. Он считает, что украинцы также должны обратить внимание на исторический опыт своего государства.

"У нас не меньше оснований гордиться глубиной и древностью наших демократических традиций", – аргументирует Порошенко.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский записал обращение по случаю Дня Конституции Украины, в котором "потерял" две области.

Напомним, ранее в Twitter президента Владимира Зеленского было неправильно написано название Канады.

новости Украины Петр Порошенко День Конституции праздник
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