Порошенко купил скульптуру за три миллиона гривен

Порошенко купил дорогую скульптуру / УНИАН

Бывший президент Украины, лидер парламентской фракции Европейская солидарность Петр Порошенко купил дорогую итальянскую скульптуру ценой в 3,28 миллиона гривен.

Примечательно, что задекларировал он ее 26 мая – в этот день вместо допроса в ГБР по делу о картинах он отправился открывать выставку в музей Гончара в Киеве. Об этом свидетельствуют данные об имущественном состоянии нардепа в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления на сайте НАПК.

Согласно документу, Порошенко совершил покупку еще 22 мая.

Экс-президент приобрел скульптуру из бронзы и органического стекла за 3,28 миллиона гривен итальянского производителя Tesconi Foundry.

Читайте такжеПорошенко снова показал, что закон ему не писанНапомним, в музее Гончара в Киеве сотрудники ГБР взломали двери, чтобы провести следственные действия по делу картин Петра Порошенко.

Позже в пресс-службе партии Евросолидарность такие действия назвали "разбойным нападением" спецназа на музей Ивана Гончара.

Отметим, что чуть позже в Госбюро опровергли информацию о штурме музея Ивана Гончара в Киеве.