Порошенко пошел в отказ и устроил в ГБР "цирк" с повестками на допрос

Петр Порошенко в зале суда / УНИАН

Бывший президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований.

Вместе с тем он отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого в уголовном производстве, касающемся назначения Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР), заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", - уточнил представитель ГБР.

Читайте такжеУголовные дела против Порошенко начинают раскалывать украинское обществоВ то же время он добавил, что Порошенко был уведомлен о необходимости прибытия к следователю.

"Защитнику подозреваемого вручили копию ходатайства о продлении срока досудебного расследования в указанном уголовном производстве", - добавил он.

Приймачок подчеркнул, что ходатайство о продлении сроков досудебного расследования до шести месяцев будет рассмотрено Печерским районным судом, отдельно от рассмотрения ходатайства об избирании меры пресечения.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала о том, что единый реестр досудебных расследований на минувшей неделе правоохранители внесли информацию о закрытии трех уголовных дел, в которых фигурировал экс-президент Украины Петр Порошенко (тех, сведения о которых были внесены в ЕРДР по заявлению экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова).