УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Порошенко пошел в отказ и устроил в ГБР "цирк" с повестками на допрос

Петр Порошенко отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого.

1 июля 2020, 15:02
Порошенко
Петр Порошенко в зале суда / УНИАН

Бывший президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований.

Вместе с тем он отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого в уголовном производстве, касающемся назначения Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР), заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", - уточнил представитель ГБР.

Читайте такжеУголовные дела против Порошенко начинают раскалывать украинское обществоВ то же время он добавил, что Порошенко был уведомлен о необходимости прибытия к следователю.

"Защитнику подозреваемого вручили копию ходатайства о продлении срока досудебного расследования в указанном уголовном производстве", - добавил он.

Приймачок подчеркнул, что ходатайство о продлении сроков досудебного расследования до шести месяцев будет рассмотрено Печерским районным судом, отдельно от рассмотрения ходатайства об избирании меры пресечения.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала о том, что единый реестр досудебных расследований на минувшей неделе правоохранители внесли информацию о закрытии трех уголовных дел, в которых фигурировал экс-президент Украины Петр Порошенко (тех, сведения о которых были внесены в ЕРДР по заявлению экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова).

Петр Порошенко допрос ГБР допросы
Сейчас вы просматриваете новость «Порошенко пошел в отказ и устроил в ГБР "цирк" с повестками на допрос». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:20
Как выбрать качественное свежее пиво - топ-3 совета эксперта
15:04
Повышение минимальной зарплаты: Кабмин утвердил новый график
15:02
Порошенко пошел в отказ и устроил в ГБР "цирк" с повестками на допрос Видео
15:00
Диабет 2 типа: причины, симптомы, лечение
14:38
Штрафы за игнор масок в Украине: кому и где грозит наказание Видео
14:24
Эпидемия COVID-19 в Украине идет на спад: эксперт рассказал об изменении ситуации
14:08
Что будет с долларом: эксперт дал прогноз курса на неделю
14:00
Comic Con Ukraine 2020 отменили - когда теперь будет фестиваль
13:56
Чип под кожу: украинцам готовят имунные паспорта для "маркировки" заражения COVID-19 Видео
13:52
Грудное вскармливание: продукты, которые нельзя есть
13:38
В Украине с 1 июля вырос размер страховых выплат: кому и сколько могут выплатить
13:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 июля: кого ждет нервный срыв, а кого - успех в любви
13:28
"В реках нет воды": эколог рассказал, кто виноват в обмелении украинских водных артерий
13:20
Александр Прохоров - ТОП-14 интересных фактов об участнике Танцев со звездами
12:56
Бузову признали плагиаторшей через суд
12:47
Украинские бойцы зрелищно уничтожили позиции боевиков на Донбассе - опубликовано видео Видео
12:46
В Киеве ужесточают карантин: Кличко рассказал о главных изменениях Видео
12:40
Болит печень: симптомы, причины, лечение
12:38
Кингс Мен 2020 - новый трейлер и подробности премьеры в Украине Видео
12:37
Польша возобновила регулярные авиарейсы с Украиной
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять