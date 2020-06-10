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Зеленский и Венедиктова как шедевры: фанаты Порошенко поставили карикатуры под ГБР - фото

10 июня 2020, 11:14

Поклонники бывшего президента решили поддеть президента нынешнего карикатурами на него и других высших чиновников государства.

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Поклонники Порошенко устроили выставку карикатур / Страна

В среду, 10 июня перед очередной попыткой допроса экс-президента Петра Порошенко сотрудниками Госбюро расследований по делу о незаконном ввозе 43 дорогостоящих картин в Украину группа его поддержки устроила перформанс. Эти люди расставили прямо под зданием ГБР мольберты, на которых установлены карикатуры на представителей действующей власти.

Об этом сообщает портал Страна.

Кроме мольбертов с карикатурами представители группы поддержки Порошенко установили колонки, из которых громко звучала музыка. Охрану общественного порядка под зданием ГБР ведут множество сотрудников полиции и Национальной гвардии.

Читайте такжеВ ГБР признались, брали ли штурмом музей с коллекцией картин ПорошенкоВсе карикатуры стилизованы под легендарные произведения мирового искусства ‒ от полотен Леонардо да Винчи до картин Иеронима Босха. На них изображены президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса Генпрокурора Ирина Венидиктова, коммерсант и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский и многие другие личности.

  • Карикатуры от фанатов Порогшенко перед зданием ГБР Страна
  • Карикатуры от фанатов Порогшенко перед зданием ГБР Страна
  • Карикатуры от фанатов Порогшенко перед зданием ГБР Страна
  • Карикатуры от фанатов Порогшенко перед зданием ГБР Страна
  • Карикатуры от фанатов Порогшенко перед зданием ГБР Страна
  • Карикатуры от фанатов Порогшенко перед зданием ГБР Страна
  • Карикатуры от фанатов Порогшенко перед зданием ГБР Страна
  • Карикатуры от фанатов Порогшенко перед зданием ГБР Страна

Напомним, ранее стало известно, что Петр Порошенко проходит как свидетель в Государственном бюро расследований по делу о перемещении через границу Украины (с сокрытием от таможенного контроля) большой коллекции ценностей культуры. В списке значатся полотна кисти Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Исаака Левитана, Василия Верещагина, Ильи Глазунова, а также итальянских мастеров Джордано Лука и Пьетро Барделлино.

новости Украины картины ГБР допрос Петр Порошенко
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