Зеленский и Венедиктова как шедевры: фанаты Порошенко поставили карикатуры под ГБР - фото

Поклонники Порошенко устроили выставку карикатур / Страна

В среду, 10 июня перед очередной попыткой допроса экс-президента Петра Порошенко сотрудниками Госбюро расследований по делу о незаконном ввозе 43 дорогостоящих картин в Украину группа его поддержки устроила перформанс. Эти люди расставили прямо под зданием ГБР мольберты, на которых установлены карикатуры на представителей действующей власти.

Об этом сообщает портал Страна.

Кроме мольбертов с карикатурами представители группы поддержки Порошенко установили колонки, из которых громко звучала музыка. Охрану общественного порядка под зданием ГБР ведут множество сотрудников полиции и Национальной гвардии.

Читайте такжеВ ГБР признались, брали ли штурмом музей с коллекцией картин ПорошенкоВсе карикатуры стилизованы под легендарные произведения мирового искусства ‒ от полотен Леонардо да Винчи до картин Иеронима Босха. На них изображены президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса Генпрокурора Ирина Венидиктова, коммерсант и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский и многие другие личности.

Напомним, ранее стало известно, что Петр Порошенко проходит как свидетель в Государственном бюро расследований по делу о перемещении через границу Украины (с сокрытием от таможенного контроля) большой коллекции ценностей культуры. В списке значатся полотна кисти Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Исаака Левитана, Василия Верещагина, Ильи Глазунова, а также итальянских мастеров Джордано Лука и Пьетро Барделлино.