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ГБР срочно вызвало Порошенко на очередной допрос

22 мая 2020, 10:36

Дело касается перемещения через границу 43 картин всемирно известных художников.

Порошенко
Порошенко ждут в ГБР 26 мая / УНИАН

Пятого президента Украины, ныне депутата Верховной Рады Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля.

В частности, Порошенко должен явиться в ГБР в 11:00 во вторник, 26 мая, на допрос. Следователи ГБР определили необходимость прибытия Порошенко как срочную.

"Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. о необходимости явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств", - говорится в сообщении.

Повестка опубликована на сайте ведомства.  Отмечается, что Порошенко вызвали в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Повестка Петру Порошенко / dbr.gov.ua

Как известно, ГБР расследует более 13 уголовных производств, в которых Петр Порошенко является свидетелем.

Напомним, 6 марта пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. При этом политик собрал группу поддержки перед зданием Бюро. 

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