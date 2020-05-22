ГБР срочно вызвало Порошенко на очередной допрос

Порошенко ждут в ГБР 26 мая / УНИАН

Пятого президента Украины, ныне депутата Верховной Рады Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля.

В частности, Порошенко должен явиться в ГБР в 11:00 во вторник, 26 мая, на допрос. Следователи ГБР определили необходимость прибытия Порошенко как срочную.

"Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. о необходимости явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств", - говорится в сообщении.

Повестка опубликована на сайте ведомства. Отмечается, что Порошенко вызвали в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Повестка Петру Порошенко / dbr.gov.ua

Как известно, ГБР расследует более 13 уголовных производств, в которых Петр Порошенко является свидетелем.

Напомним, 6 марта пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. При этом политик собрал группу поддержки перед зданием Бюро.