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Была вместо него: сотрудники ГБР передали повестку на допрос Порошенко его супруге

26 мая 2020, 14:13

Петра Порошенко сотрудникам Госбюро расследований в очередной раз не удалось встретить.

Марина Порошенко, повестка
Супруге Порошенко ГБР вручило повестку на допрос для мужа / ГБР

Во вторник, 26 мая, в киевский музей имени Ивана Гончара прибыли сотрудники ГБР ‒ с целью передать повестку на допрос Петру Порошенко. Однако, экс-президента на месте не оказалось и правоохранители передали повестку его супруге Марине.

Соответствующее сообщение и фотография были опубликованы в Telegram-канале журналиста Евгения Куксина.

Суть ситуации в том, что на утро вторника, 26 мая, в ГБР был запланирован допрос Петра Порошенко Он им пренебрег. По словам адвокатов экс-президента, тот не пришел на допрос, поскольку повестку не прислали, а опубликовали копию на сайте Госбюро.

Напомним, утром в пятницу, 21 мая, стало известно о том, что экс-президента Украины (а ныне нардепа и лидера политической силы Европейская солидарность) Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований ‒ в рамках уголовного производства о перемещении через границу страны (с сокрытием от таможенного контроля) большой коллекции ценностей культуры.

Затем стало известно, что в деле фигурируют 42 полотна ‒ в том числе работы таких известных художников как Иван Айвазовский, Илья Репин, Исаак Левитан, Василий Верещагин.

ГБР допрос Петр Порошенко Марина Порошенко повестка
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