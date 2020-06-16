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У экс-президента Порошенко умер отец

16 июня 2020, 11:20

Алексей Порошенко ушел из жизни 16 июня.

Алексей Порошенко
Алексею Порошенко было 84 года / eurosolidarity.org

Во вторник, 16 июня, ушел из жизни отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность.

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко", - говорится в сообщении.

В политсиле выразили соболезнования Петру Порошенко, его жене Марине и всем родным и близким по поводу тяжелой утраты.

Алексею Порошенко было 84 года. С 2006 по 2010 год был депутатом Винницкого облсовета от партии Наша Украина. В 2010 году прошел в Винницкий облсовет по списку Украинской партии Единство. В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду.

В 2009 году получил звание Герой Украины за заслуги в развитие аграрно-промышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

Как сообщал Главред, 4 апреля на 75 году жизни после тяжелой болезни умер Иван Вакарчук - отец музыканта и политика Святослава Вакарчука.

5 апреля во Львове состоялись похороны экс-министра образования и известного ученого Ивана Вакарчука.

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