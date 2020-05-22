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Дорогие полотна: в Сети появился список картин, из-за которых Порошенко вызвали на допрос

22 мая 2020, 14:16

В списке картин, по делу о которых Петра Порошенко вызвали на допрос, есть работы очень известных художников - в том числе Ивана Айвазовского и Ильи Репина.

Петр Порошенко
В Сети появился список картин, из-за которых Порошенко вызвали на допрос / УНИАН

Всего полный список картин, проходящих по уголовному производству, в рамках которого сотрудники Госбюро расследований вызвали Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля, составляет 42 наименования.

Скриншоты со списком культурных ценностей опубликовал Telegram-канал Зрада чи Перемога. В их числе значатся полотна кисти Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Исаака Левитана, Василия Верещагина, Ильи Глазунова а также итальянских мастеров Джордано Лука и Пьетро Барделлино.

По информации канала Зрада чи Перемога, в изначальном списке картин было 43. И одну из них ‒ Константинополь на рассвете (работы легендарного художника Айвазовского, известного своими морскими пейзажами)‒ Петр Порошенко якобы подарил в 2012-м Виктору Януковичу на День рождения. Цена полотна на аукционе Sotheby´s составляла приблизительно 1,8 млн долларов США.

  • Список картин по телу о контрабанде культурных ценностей Telegram-канал Зрада чи Перемога
  • Список картин по телу о контрабанде культурных ценностей Telegram-канал Зрада чи Перемога
  • Список картин по телу о контрабанде культурных ценностей Telegram-канал Зрада чи Перемога
  • Список картин по телу о контрабанде культурных ценностей Telegram-канал Зрада чи Перемога
  • Список картин по телу о контрабанде культурных ценностей Telegram-канал Зрада чи Перемога

Напомним, утром в пятницу, 21 мая, стало известно о том, что экс-президента Украины (а ныне нардепа и лидера политической силы Европейская солидарность) Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований ‒ в рамках уголовного производства № 42020000000000307 о перемещении через границу страны (с сокрытием от таможенного контроля) большой коллекции ценностей культуры. Допрос назначен на 11.00 следующего вторника, 26 мая 2020 года.

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