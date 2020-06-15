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Суд допрашивает Порошенко по делу о сдаче Крыма - видео

15 июня 2020, 12:35

Суд рассматривает апелляцию на приговор Януковичу, которому дали 13 лет тюрьмы.

Петр Порошенко прибыл в суд / скриншот из видео

В понедельник, 15 июня, бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в Апелляционный суд Киева для допроса по делу о сдаче Крыма.

Трансляцию допроса опубликовал в Youtube 5 канал.

Кроме того, суд для дачи свидетельских показаний вызвал и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

"Вы вызваны в суд по делу в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича", - сказал председательствующий судья.

Отвечая на вопрос защиты беглого президента Виктора Януковича, считает ли Порошенко себя его оппонентом в 2014-2015 годах, Порошенко ответил утвердительно.

"Ваша честь, отвечая на вопрос стороны защиты, я подчеркиваю, что за потерю части территории, которую весь мир и международное право квалифицировали как российскую агрессию, незаконную аннексию Крыма, которая подпадает под все определения международного права - и я просил бы суд использовать именно эту терминологию, а не мифическую "потерю территории" - отвечает за это бывший президент Янукович ", - отметил Порошенко во время судебного заседания.

Отметим, 24 января 2019 Оболонский районный суд Киева заочно приговорил експрезидента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561, 20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

Защита Януковича подала апелляцию на приговор по делу о госизмене.

Читайте такжеЭксперт пояснил, почему Порошенко не боится уголовной ответственностиНапомним, ранее сообщалось, экс-президента Украины Петра Порошенко (2014-2019) и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка (2014-2016) вызвали на допрос в Апелляционный суд Киева по делу об аннексии Крыма.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook написал Виталий Сердюк ‒ адвокат беглого президента Виктора Януковича.

"Апелляционный суд Киева по ходатайству защиты, в связи с неполным допросом в суде первой инстанции, принял решение допросить Арсения Яценюка и Петра Порошенко по делу о потере Крыма. Заседание назначено на 11:00, 15.06.2020", ‒ говорилось в тексте.

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